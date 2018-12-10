Назначенное на вторник голосование в Палате общин британского парламента по правительственному соглашению с Еврокомиссией об условиях "брекзита", скорее всего, не состоится. После того как местные СМИ распространили эту информацию, курс британского фунта по отношению к доллару упал до самого низкого за последние полтора года уровня.

Утром накануне решающей схватки авторитетное британское издание Guardian сообщило, что министры правительства Мэй уговаривают ее отложить голосование, но премьер непреклонна в своем решении провести его именно во вторник. Спустя несколько часов по всей Европе прогремела новость, которая, очевидно, сломила решимость главы правительства. Европейский суд - на этот раз совершенно официально - объявил то, о чем в кулуарах в Люксембурге говорят уже вторую неделю: Британия может в одностороннем порядке приостановить действие статьи 50 договора о Европейском союзе. То есть "брекзит" можно отложить, не считаясь с мнением остальных 27 стран - членов ЕС и Еврокомиссии. Разумеется, такой вариант не входит в планы Терезы Мэй, которая не готова игнорировать мнение европейских лидеров и Брюсселя. Более того, как сообщили накануне в пресс-службе Даунинг-стрит, 10, за выходные глава правительства провела телефонные переговоры с главой Евросовета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, премьером Ирландии Лео Варадкаром, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и датским премьером Марком Рютте.

Соратники Мэй один за другим отворачиваются от нее

Обычно такое интенсивное общение по телефону у Терезы Мэй бывает только перед саммитами Евросоюза, но тут случай особый: в воскресенье под окнами резиденции премьера собрались толпы людей с плакатами, иллюстрирующими расколотость британского общества. Одни требовали отмены "брекзита", другие - "брекзита" с хлопаньем дверью, то есть без каких-либо соглашений с Евросоюзом, третьи взывали: "Дайте нам проголосовать по соглашению". К этому стоит добавить, что соратники по консервативной партии в последние недели один за другим отворачиваются от Мэй, не желая разделить ответственность за соглашение, которое, по крайней мере, на время переходного периода до 31 декабря 2020 года ставит Лондон в зависимость от ЕС. Ведь по документу, согласованному переговорщиками Лондона и Брюсселя и утвержденному лидерами остающихся 27 стран Евросоюза, выходит, что в этот период Британия не сможет участвовать в разработке европейских законов, но будет обязана им подчиняться. Еще один непопулярный пункт соглашения - граница на ирландском острове, которой, и это принципиальное требование европейцев, быть не должно. Поэтому Альбион останется в Таможенном союзе до тех пор, пока решение не будет найдено, а это может длиться долгие годы. Кроме того, Мэй от лица Британии расписалась в выполнении финансовых обязательств по отношению к Евросоюзу на сумму около 39 миллиардов фунтов. И хотя всю прошлую неделю глава правительства колесила по стране, уговаривая консерваторов поддержать ее, по факту из ста "оппозиционеров" в ее партии на сторону главы правительства перешли единицы.

Несмотря на все это, новость о том, что голосование, скорее всего, будет отложено, удивила даже видавших многое британских политиков. Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в своем "Твиттере": "Если слухи о переносе голосования верны, это будет жалкая трусость со стороны премьера и правительства, которые сбились с пути и теперь должны уйти с дороги".

И поскольку шансы на то, что, в случае переноса голосования, все те, кто возражал против соглашения, внезапно передумают, ничтожно малы, очевидно, в Еврокомиссии решили подстраховаться. Представитель комиссии Мина Андреева заявила, что это соглашение - единственно возможное и пересмотру не подлежит, как не подлежит пересмотру и дата выхода Британии из Европейского союза. "Мы ожидаем, что это произойдет 29 марта 2019 года", - сообщила Андреева.