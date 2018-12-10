Президент Мексики облегчит визовый режим для мигрантов

Власти Мексики нашли неординарный способ решить проблему миграции. По мнению президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, нелегалов, следующих караванами из Центральной Америки в Соединенные Штаты, необходимо превратить в полезных для государства людей.

Официальный Мехико готов ради этого облегчить процесс получения виз и тем самым предоставить мигрантам законные основания находиться на территории страны. Конечно, это приведет к увеличению потока на 10-15 процентов (в настоящее время в Мексике около одного миллиона мигрантов при 130-милионном собственном населении), но в то же время откроет им доступ к системами образования и здравоохранения. Последнее, по задумке мексиканских властей, позволит снизить уровень преступности.

К тому же официально зарегистрированных можно будет нанять в качестве рабочих для реализации нескольких крупных проектов, например, строительства нефтеперерабатывающего завода в Табаско, восстановления лесов в штате Чьяпас, сооружения железных дорог. Каждый проект требует как минимум 10 тысяч рабочих, половина мест достанется выходцам из стран Центральной Америки.

К решению проблемы миграции Лопес Обрадор намерен также подключить крупные частные компании такие, как Cemex, Femsa, Telmex или Elektra, обеспечив их контрактами в тех странах, откуда бегут люди из-за экономической нестабильности и высокого уровня преступности. Для этого его команда провела уже более 20 встреч с представителями Сальвадора, Гондураса и Гватемалы.

Однако успех всех этих начинаний зависит от того, сможет ли Мехико убедить США инвестировать в проекты, которые предполагается реализовать на юге Мексики и в Центральной Америке. И сделать это надо в течение ближайшего полугода - до того, как в США начнется предвыборная президентская кампания, во время которой неизбежно вновь зазвучат агрессивные речи.