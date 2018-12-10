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10.12.2018 23:34
Рубрика: Происшествия

Расчет по приговору

Алексей Улюкаев оплатил 130 миллионов рублей штрафа
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
Судебные приставы взыскали с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева 130 миллионов рублей: уголовный штраф, назначенный ему судом. Об этом "РГ" сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"Судебным приставом-исполнителем Специализированного межрайонного отдела по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий УФССП России по Москве взыскан уголовный штраф коррупционной направленности в размере более 130 миллионов рублей, назначенный Улюкаеву А.В. Замоскворецким районным судом города Москвы", - говорится в официальном сообщении.

Улюкаев рассказал о работе в тюремной библиотеке

Напомним, год назад суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Теперь штраф оплачен полностью.

Адвокат Виктория Бурковская, представляющая интересы Улюкаева, рассказала агентству "Интерфакс", что денежные средства поступили с банковского счета Улюкаева на депозитный счет приставов. Она пояснила, что в течение ближайших дней данные деньги будут обращены приставами в доход государства, после чего исполнительное производство по приговору суда будет прекращено.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью. Как рассказывают СМИ, в колонии Алексей Улюкаев работает библиотекарем. Зарплата бывшего министра как библиотекаря составляет 11,1 тысячи рублей. Еще в колонии есть производственные цеха, церковь, спортзал. В своем письме, обнародованном СМИ, осужденный отметил, что скучает по родным и близким.

Происшествия Правосудие Суд Уголовное дело Алексея Улюкаева
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