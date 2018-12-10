Производители назвали долю фальсификата на рынке коньяка

Доля фальсифицированного коньяка на российском рынке составляет 40 процентов. Об этом заявил председатель Союза производителей коньяка (Союзконьяк) Василий Гончаров на заседании экспертного при Федеральной антимонопольной службе.

Гончаров пояснил, что речь идет о продукции, выпущенной "достаточно легально", и с которой оплачены "практически все налоги", но которая не является непосредственно коньяком и может именоваться коньячным напитком, горькой настойкой со вкусом коньяка и так далее.

По мнению главы Союзконьяка, механизм, решающий проблему недобросовестной конкуренции, - это повышение минимальной розничной цены на бутылку коньяка. "Цена настоящего коньяка на полке не может быть ниже 500 рублей", - считает Гончаров (цитата по "Интерфаксу").

Минимальная розничная цена на бутылку коньяка объемом 0,5 литра сейчас составляет 371 рубля. В начале декабря Союзконьяк предложил повысить ее до 493 рублей. В Минфине это предложение не поддержали, назвав его нецелесообразным, особенно в преддверии праздников. Нынешнюю минимальную розничную цену на бутылку коньяка в ведомстве называли оправданной и учитывающей покупательную способность граждан.