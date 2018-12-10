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10.12.2018 22:52
Рубрика: Власть

Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и Сирию

В понедельник, 10 декабря, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа прошла по инициативе германской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
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Отмечается, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили государственную границу РФ. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в "недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей".

Кроме того, во время разговора лидеры двух стран обсудили сирийский кризис. "Отмечен приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию Конституционного комитета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности "в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". Собеседники при этом условились продолжать контакты на различных уровнях.

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