Путин обсудил с Потаниным экологию моногородов

Об экологии и производстве металлов президент Владимир Путин поговорил с главой компании "Норникель" Владимиром Потаниным.

"Очень много уделяем внимания решению экологических проблем, доставшихся нам в наследство", - сообщил Владимир Потанин. К 2023 году, по его словам, эти проблемы будут решены: выбросов серы будет на 75 проц меньше. "Она будет вся собрана, и будем производить серную кислоту из этой серы, нейтрализовывать ее по отечественным технологиям и хранить в безопасном режиме", - пояснил он. На эти цели будет израсходовано около 150 млрд и в компании рассчитывают на поддержку государства.

"Мы не сидим сложа руки, - продолжил Потанин. - Уже в 2016 году закрыли никелевый завод, который был самый старый, 1942 года... Он находился практически в черте города, поэтому наносил наибольший вред экологии города. На 30-35 процентов удалось сократить выбросы". "В этом году у нас стартовал проект на медном заводе. Это второй по старости и отсталости завод, соответственно, это вторая фаза решения проблемы", - добавил он.

"На будущий год мы запускаем третью и финальную фазу улавливания на нашем самом крупном и самом современном заводе - на Надеждинском заводе. Таким образом, мы требования регуляторов, требования государства выполним, безусловно, и в 2023 году об этом отчитаемся", - заверил бизнесмен.

"Вы применяете самые современные способы решения этих проблем, насколько я понимаю, в том числе используете преимущество цифровой экономики, цифрового производства. Что в этом плане вами применяется?" - уточнил президент. "Наши программы повышения производительности труда и эффективности в очень значительной степени базируются на цифровых технологиях", - пояснил собеседник. И это позволяет улучшать качество продукции и сказывается на производительности, дает возможность роботизировать многие управленческие процессы. Так что через пять-семь лет облик предприятия изменится, будет меньше контакта людей с вредным производством, появятся безлюдные производства, улучшится рачительность использования недр, рассчитывает он.

"В целом показатели какие по этому году?" - поинтересовался Владимир Путин. Рост отмечен по производству металлов - 3-4 процента и по уровню рентабельности. Потанин вернулся к цифровизации и рассказал, что "снизу" рождаются инициативы по улучшению работы, а первые пилотные проекты дают отдачи сотни миллионов рублей.

"Как вы поощряете людей за эту инициативу?" - спросил глава государства. "Мы на предприятия отдали право и поощрять людей за эффект, и самим дальше развивать те технологии, которые этот успех дают. Мы отдаем 25 процентов от эффекта работникам и еще 10 процентов отдаем на инновационные технологии", - сообщил бизнесмен.

"Средняя зарплата какая сейчас на предприятии?" - поинтересовался президент. "90 с лишним тысяч рублей. Соответственно, одна из самых высоких в отрасли", - последовал ответ. "Кроме того, мы выполняем довольно обширные социальные программы. В частности, переселение людей "на материк" из Норильска", - привел пример Потанин. "Мы в этом году ввели еще дополнительные льготы нашим сотрудникам, подписав новое коллективное соглашение с ними, в которое входит медицинское обслуживание", - заметил он.

"Все-таки производственные результаты какие?" - снова спросил президент. "Мы производим более 200 тысяч тонн никеля, более 350 тысяч тонн меди. В этом году приблизились к производству рекордного объема палладия и платины, которые очень востребованы на рынке из-за того, что ужесточаются экологические требования и, соответственно, все больше и больше мировых производителей автомобилей требуют палладий и платину для производства катализаторов для очистки воздуха", - ответил глава компании.

Еще Потанин сообщил о беспрецедентной инвестиционной программе: за следующее пятилетие будет вложено более 12 млрд долларов в развитие производства. "За счет новой инвестиционной программы мы обеспечим переход от стратегии удержания объемов к стратегии роста, - сообщил он. - В 2023-2024 году мы завершаем эту программу и рассчитываем на то, что обеспечим прирост примерно на 20-25 процентов производства товарных металлов, а объем добываемой руды придется увеличить для этого в полтора раза. Вся наша инвестиционная программа сейчас направлена на это".