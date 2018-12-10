Путин встретится с Потаниным

В понедельник, 10 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет несколько совещаний, побеседует с председателем правления "Норникеля" и, возможно, уже к ночи проведет международный телефонный разговор.

"День внутренней работы... Несколько внутренних совещаний у президента", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также президент встретится с председателем "Норникеля" Владимиром Потаниным, сообщил представитель Кремля.

Глава государства "традиционно деятельности "Норникеля" уделяет повышенное внимание - потому что это градообразующая компания, несущая большой груз социальных обязательств", заметил Песков. Поэтому президент держит это в зоне внимания и регулярно проводит встречи, уточнил он.

"Глубоким вечером не исключаем международный телефон", - рассказал пресс-секретарь президента.