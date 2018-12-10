Путин встретится с правозащитниками в Кремле

Завтра, 11 декабря, президент проведет в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Участники обсудят нарушения прав граждан России за рубежом, а также действия по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы. Будут рассмотрены итоги реализации Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Также планируется затронуть вопросы разработки национального плана в области прав человека.

В тот же день глава государства примет участие в церемонии открытия памятника Александру Солженицыну - в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.