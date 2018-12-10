К 25-летию принятия Конституции ВЦИОМ провел опрос об отношении граждан к ней.

Как выяснилось, 6% считают, что "хорошо ее знают", 69% говорят, что имеют "общее представление", а 23% вообще понятия не имеют о ее содержании.

Я отношусь к большинству. Имею общее представление, но плохо ориентируюсь в лабиринте статей.

Конституция не имеет для меня непосредственного, повседневного значения - в отличие от ПДД, УК, Налогового кодекса и т.д. Конституция - это, с одной стороны, некоторая идеологическая декларация, с другой стороны, самое общее описание принципов устройства высшей власти. В какой мере она соблюдается в реальной жизни? Советские Конституции были чистейшей демагогией, особенно Сталинская Конституция 1936-го, в значительной мере и Конституция 1977-го. Они "с точностью до наоборот" провозглашали политические права и свободы, которых в СССР в помине не было и быть не могло. В 1970-е диссиденты даже выходили на демонстрации под лозунгом "Защитим Советскую Конституцию!" от советской власти. Вместе с тем многие социальные статьи Конституции, а они интересовали и интересуют большинство людей гораздо больше, как раз довольно точно выполнялись.

Действующая Конституция значительно менее утопична, она "приближена к жизни", обозначает "протокол о намерениях", "рамочное соглашение между человеком и Государством".

Что я знаю из этого соглашения?

В любом случае людей занимает прежде всего то, что вытекает из ст.7 Конституции: "РФ - социальное государство"

То, что мне важно "по жизни" и по профессии: примерно представляю "уровень политкорректности" Государства. Для меня, по темпераменту совсем не "деятеля", а наблюдателя - это важный вопрос. У меня нет порывов что-то менять в Государстве - непонятно, какими силами, какой ценой, с какими ближними и дальними следствиями. Но вот чтоб меня "форматировали", "учили Родину любить", "гнали по шоссе Энтузиастов" - тоже совершенно не хочется. На юридическом языке это обозначено так: "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной" (Ст.13, п.2 ). Да, как известно, в некоторых СМИ господствует весьма расплывчатый, хотя и агрессивный "риторический набор" - антилиберальный, околорелигиозный, историко-милитаристский. Большинству зрителей он, очевидно, импонирует (а что тут "первично" - СМИ-обработка или исходные установки самих граждан, это вечный и основной вопрос пиар-политфилософии). Однако в любом случае это не ГОСИДЕОЛОГИЯ, не четкий свод обязательных для всех правил. Мне эта риторика чужда, но в общем безразлична - до тех пор, пока меня не ЗАСТАВЛЯЮТ как-то ее "исповедовать", хотя бы клясться ей в "верности". Вот тогда ("действие равно противодействию") - я бы по мере сил сопротивлялся, как минимум, возмущался.

Далее. На практике в нашей стране можно безбоязненно (и "безнаказанно") высказываться, критикуя Государство, его руководство, внешнюю и внутреннюю политику, любые решения и т.д. (журналист это делает в разных СМИ), но не факт, что можно безбоязненно (и "безнаказанно") совершать поступки или даже призывать к ним. Под "поступками" имеются в виду, конечно, не какие-то насильственные действия (тут обсуждать нечего!), а только абсолютно мирные вещи - например, те же одиночные пикеты и т.д. Да, как правило, это все заканчивается вполне спокойно, но есть шанс, что задержат, наложат штраф и т.д. А дальше можно вести долгий и шумный "юридический спор" на тему о том, какой параграф какого закона был нарушен или не нарушен...

Вот такой у нас РЕАЛЬНЫЙ Общественный Договор, "договор о мирном сосуществовании и разграничении территорий" между человеком и государством, право на отделение гражданина от государства. Вот в чем для меня ПОЛИТИЧЕСКИЙ смысл действующей Конституции.

Трудно сказать, насколько популярно такое прочтение Основного Закона. Но не думаю, что я очень оригинален. Невосторженные, скептические, но и никак не склонные "бунтовать" обыватели - по-по-моему, одна из самых массовых групп нашего общества. Однако, как уже сказано выше, большинство искало и ищет в Конституции другие договоры с государством, прежде всего практические, социальные статьиСогласно тому же опросу для 49% главное значение имеет право на охрану здоровья ("бесплатная медцина" - ст. 41), для 45% - право на бесплатное образ тут совсем нет - как в СССР - гарантии занятости, просто есть право на СВОБОДНЫЙ труд. Понятно, речь идет о минимальном пакете услуг. Тем не менее для огромной части населения это - единственно доступные виды лечения и учения. В любом случае людей занимает прежде всего то, что вытекает из ст. 7 Конституции: "РФ - социальное государство". Это - бесспорно так, просто потому, что ИНОЕ государство в наше время, да еще и в Европе просто невозможно. Но здесь же - и главное внутреннее объективное противоречие, заложенное в нашей Системе.

Советские Конституции были чистейшей демагогией, особенно Сталинская Конституция 1936-го, в значительной мере и Конституция 1977-го

Да, Социальное Государство, как положено в XXI веке. Но одновременно Россия - и это тоже не "злая воля олигархов и чиновников", а Исторический Факт, Договор с Историей - государство РАННЕГО капитализма, первоначального накопления. А государства, общественные Системы на таком историческом этапе никогда не были социальными, были только "антисоциальными".

Маневрирование между необходимостью быть социальным государством и объективной невозможностью на этапе "первоначального накопления" выполнять эту роль, противоречие между Договором с обществом и Договором с Историей составляет одну из главных политических проблем России.