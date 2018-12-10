Гагаринский райсуд Москвы строго наказал адвоката и экс-следователя полиции за взяточничество и мошенничество.

По приговору суда 30-летний бывший следователь Следственного отдела МВД по району Теплый Стан Москвы Роман Болдырев и 32-летний столичный адвокат Кирилл Кулявцев получили по 10 лет колонии. Они пытались за 12 миллионов рублей переквалифицировать уголовное дело на менее тяжкую часть статьи УК РФ.

В ходе судебного процесса было установлено, что два года назад Болдыреву попало дело жителя столицы, подозреваемого в сбыте наркотиков. Защитником подследственного был Кулявцев. В суде было доказано, что следователь получил через посредника-адвоката в качестве взятки 600 тысяч рублей. Сначала - за избрание меры пресечения, не связанной с заключением под стражу (следователь ходатайствовал перед судом о домашнем аресте), а затем - за продление срока такого ареста.

Кроме того, адвокат по телефону и при личных встречах настойчиво склонял мать клиента заплатить через него 12 миллионов рублей якобы "должностным лицам правоохранительных и судебных органов", чтобы преступление было переквалифицировано с тяжкого на менее тяжкое. При этом, как установили следствие и суд, на самом деле адвокат собирался поделиться взяткой только со следователем.

Женщина предпочла обратиться к правоохранителям. Деньги, обработанные криминалистическим идентификационным препаратом, передавались адвокату под контролем оперативников. При получении второго транша в 200 тысяч рублей защитник был задержан. Но арестовали его после встречи со следователем. Позже часть обработанных денег обнаружили при обыске в квартире следователя и в его бумажнике.