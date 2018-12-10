Эксперты отметили Смоленскую область за прозрачность закупок

Смоленская область вошла в десятку российских регионов-лидеров, получивших наивысшие баллы в рейтинге прозрачности закупок.

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла церемония подведения итогов проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок". Одним из наиболее благополучных регионов рейтинга "Гарантированная прозрачность" стала Смоленская область.

Национальный рейтинг прозрачности закупок составляется ежегодно на протяжении последних 12 лет. Его формируют независимые эксперты, специализирующиеся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

- В задачи рейтинга входит непрерывный мониторинг массива государственного и корпоративного заказа на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, выявления наиболее распространенных отклонений на рынке госзаказа, а также отслеживание основных структурных, экономических и правовых тенденций на рынке, - пояснили в администрации региона.

В этом году Смоленская область по поручению губернатора Алексея Островского внедрила на своей территории электронную систему "Малые закупки". Цель проекта - повысить прозрачность расходования бюджетных средств при осуществлении прямых закупок, в том числе у единственного поставщика. По подсчетам властей, внедрение новой системы позволило сэкономить около 15 процентов бюджетных средств на закупках малого объема.