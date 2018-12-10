Курянин получил 4,5 года колонии за домогательства к детям в соцсети

В Курске суд вынес приговор 27-летнему мужчине, который в соцсети переписывался с несколькими девочками-подростками. От детей он требовал высылать фотографии и видео интимного содержания, пугая обещаниями о том, что расскажет о них "компрометирующие сведения".

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, курянина признали виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Проведет он их в колонии строгого режима.