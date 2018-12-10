Новости

Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов 19:19
Министр строительства Крыма ушел в отставку 19:16
В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой 19:11
У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки 19:08
Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР 18:56
Песков: Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока 18:50
Стало известно имя первого рэпера, который выступит на "Голубом огоньке" 18:50
Lada стала вторым в мире брендом по динамике продаж 18:41
Минпромторг сохранит адресную поддержку спроса на автомобили 18:38
Пашинян: Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой 18:36
Курянин получил 4,5 года колонии за домогательства к детям в соцсети 18:36
Time назвал кандидатов на звание "Человек года" 18:34
Под Костромой из ревности сожгли два дома 18:32
Названа предварительная версия пожара на судне "Виктор Черномырдин" 18:23
Найдены останки предка человека возрастом 3,67 миллиона лет 18:10
Вагоны купе обновят вслед за плацкартом 18:09
В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ 18:05
Производители назвали долю фальсификата на рынке коньяка 18:02
В Москве прокуратура проверит бунт против онкобольных детей 17:55
Ульяновских чиновников пересадят на общественный транспорт 17:41
Новый глава МХАТа объяснил, почему назначил помощником Прилепина 17:25
Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи 17:21
На дороге между Магнитогорском и Муромом пропала семья 17:15
На Дону пожарные ради правил безопасности сожгли автомобиль 17:11
Забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Германии 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 18:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курянин получил 4,5 года колонии за домогательства к детям в соцсети

Текст: Анна Скрипка (Курск)

В Курске суд вынес приговор 27-летнему мужчине, который в соцсети переписывался с несколькими девочками-подростками. От детей он требовал высылать фотографии и видео интимного содержания, пугая обещаниями о том, что расскажет о них "компрометирующие сведения".

Ульяновский суд вынес приговор по "формалиновому" делу

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, курянина признали виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Проведет он их в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ
Песков назвал клеветой заявления о причастности РФ к протестам во Франции
Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов
Украина засекретила приказ кораблям ВМС идти через Керченский пролив
Врачам и учителям запретят брать подарки