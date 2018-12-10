Москвичи собирают подарки для одиноких стариков

Предновогодние хлопоты потихоньку овладевают москвичами: какую елку выбрать, как провести январские праздники, что подарить... Сделать приятный сюрприз не только близким и друзьям, но и незнакомому человеку может каждый из нас. Достаточно присоединиться к благотворительной акции, выбраться в магазин и купить подарок.

Принести его для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых, москвичи могут в одну из библиотек или на ВДНХ - в "Дом ремесел" и лекторий павильона "Рабочий и колхозница". Там установлены боксы, куда можно опустить купленные вещи. Сбор продлится до 23 декабря. На сайте - starikam.org - опубликованы адреса "новогодних" пунктов и "начинка" подарочного набора. Организаторы ждут настенные календари, подписанные открытки, зефир, пастилу, мармелад или мягкие конфеты. Не лишними будут носки взрослых размеров, женские платки, мужские шапки, ночные рубашки, футболки.

Отдельно, не вкладывая в подарочный пакет, можно принести нужные в быту вещи. К примеру, постельное белье, электробритвы или радиоприемники с батарейками. В "черном списке" - алкоголь, пиротехника, фрукты, мед и варенье в стеклянных банках. Да и все, что бьется. Как рассказала "РГ" координатор проектов фонда "Старость в радость" Александра Кузьмичева, на сегодня собрано 1700 наборов. "Более 300 из них уже разъехались туда, куда ближе к новому году мы опасаемся не доехать, - пояснила она. - Это несколько домов престарелых в Ярославской области, пять - в Брянской области, три - в Калужской области, большой интернат в Тверской области и несколько подмосковных".