На дороге между Магнитогорском и Муромом пропала семья

На Урале начались поиски семьи из трех человек, которая пропала при переезде из Магнитогорска в Муром.

Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", 54-летняя Наталья Разгулина, и двое ее сыновей: 25-летний Игорь Разгулин и 20-летний Георгий Разгулин уехали из дома 30 ноября и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно. К поиску привлекли волонтеров. Жителей Владимирской области просят помочь в поисках пропавшей семьи.

Приметы пропавших:

Разгулина Наталья Анатольевна (54 года) рост 174 см, телосложение худощавое, волосы русые, собраны в хвост. Глаза карие.

Разгулин Игорь Андреевич (25 лет) рост 174 см, плотного телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза серые.

Разгулин Георгий Андреевич (20 лет) рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно об их местонахождении просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России), либо по номеру 112. Для помощи в поисках пропавших требуются добровольцы.

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" - некоммерческое общественное объединение, состоящее из добровольцев и занимающееся поиском пропавших без вести людей. В переводе с английского слово Alert означает "сигнал тревоги". Отряд был назван в память о четырехлетней Лизе Фомкиной, погибшей в лесу близ подмосковного Орехово-Зуево.