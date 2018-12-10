На фестивале тюремных театров освободили артиста

Неожиданный сюжетный поворот случился на фестивале театров воспитательных колоний "Амнистия души". Один из артистов был освобожден прямо на сцене.

Решение принимало, естественно, не театральное жюри: освободил осужденного суд, но документы подоспели как раз к премьере.

Диплом участника фестиваля и решение суда об условно-досрочном освобождении Петру Н., тому самому артисту, передал врио начальника Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России полковник внутренней службы Федор Ушков. Со сцены подросток ушел в зал, где его уже ждали родные.

Фестиваль "Амнистия души" проводится каждый год в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева.

Как рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний, в отборочном туре в нем приняли участие более 300 подростков из 23 воспитательных колоний.

"Лучшие творческие работы рассмотрело жюри фестиваля, в состав которого вошли народный артист СССР Николай Сличенко, народные артисты России Юрий Куклачев и Александр Левенбук, композитор Александр Журбин, поэт Владимир Вишневский и многие другие", - сообщили в тюремном ведомстве.

Тех, кто показался мэтрам достойным внимания, пригласили вместе с конвоем на гала-концерт в Москву. По словам заместителя директора ФСИН России генерал-майора внутренней службы Александра Хабарова, фестиваль дает возможность подросткам проявить себя в творчестве и найти свой путь в этом мире.