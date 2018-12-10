Разработки столичной системы образования вызвали интерес в Финляндии

Новости

В России запретили продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки 15:45
Путин встретится с правозащитниками в Кремле 15:40
В Мордовии мужчина устроил стрельбу в церкви 15:38
В Англии раскопали древнюю могилу "вампира" 15:36
Видео: На что способен УАЗ "Патриот" с уникальной подвеской 15:33
Роспотребнадзор проверит нижегородскую школу на предмет червей в еде 15:30
ЕС внес в санкционный список еще девять человек из ДНР и ЛНР 15:27
Россия и Беларусь планируют отменить роуминг в 2019 году 15:26
В Петербурге загорелось здание электромеханического завода 15:25
Названы регионы с наименьшим количеством вредных привычек 15:23
На Ставрополье загорелся крупный склад 15:22
В самарском зоопарке родились два краснокнижных леопарда 15:20
Епископы УПЦ запустили флешмоб в связи с допросами в СБУ 14:52
В Москве "заминирован" НИИ Склифосовского 14:50
В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе 14:50
Начались продажи "вседорожных" Logan и Sandero с вариатором 14:50
Жительница Пскова продала дочь знакомой из соцсетей 14:48
В Казани открыли памятник погибшему в Сирии Марату Ахметшину 14:47
В Твери из частной школы похитили девочку 14:45
Китайские специалисты помогут туристам, застрявшим на острове Хайнань 14:38
Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за трещины в стекле 14:33
Из Нижнего Новгорода запустили поезда в Великий Новгород 14:32
МЧС усилит контроль за местами массовых гуляний перед Новым годом 14:27
Памфилова: ЦИК проведет всероссийские учения избиркомов 14:23
Два фигуранта дела "Зимней вишни" обжаловали продление ареста 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разработки столичной системы образования вызвали интерес в Финляндии

Текст: Максим Милославский

Проектами московских школ заинтересовались в Финляндии, сообщил глава столичного департамента образования Исаак Калина.

Иностранная делегация побывала на уроках в медицинском и инженерном классах. Как рассказала руководитель департамента образования Хельсинки Лииса Похьелайнен, некоторые технологии, возможно, будут использованы в финских школах.

Собянин: Москвичей заботит тема сохранения культурного наследия

"Мы отметили большое количество интересных моментов, используемых в "Московской электронной школе", - подчеркнула она. - Особенно нам понравились технологичные решения, применяемые для анализа данных".

"В августе этого года Лиса Похьелайнен побывала в Москве на международном форуме "Город образования", где впервые наглядно увидела, как работают проекты столичной системы образования, - добавил Исаак Калина. - Ее тогда очень заинтересовал опыт Москвы. Сегодня она приехала с огромной командой своих коллег, которые очень внимательно изучают то, что мы делаем. Давайте признаем, что внимание к московской школе лидеров мирового образования говорит о многом".

Кстати

В библиотеку "Московской электронной школы" загружено более 360 тысяч сценариев уроков, из них в общем доступе - более 23 тысяч.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЕС внес в санкционный список еще девять человек из ДНР и ЛНР
Начальником ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков
Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Brexit
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией
"Ангарский маньяк" обжалует приговор