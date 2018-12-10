Разработки столичной системы образования вызвали интерес в Финляндии

Проектами московских школ заинтересовались в Финляндии, сообщил глава столичного департамента образования Исаак Калина.

Иностранная делегация побывала на уроках в медицинском и инженерном классах. Как рассказала руководитель департамента образования Хельсинки Лииса Похьелайнен, некоторые технологии, возможно, будут использованы в финских школах.

"Мы отметили большое количество интересных моментов, используемых в "Московской электронной школе", - подчеркнула она. - Особенно нам понравились технологичные решения, применяемые для анализа данных".

"В августе этого года Лиса Похьелайнен побывала в Москве на международном форуме "Город образования", где впервые наглядно увидела, как работают проекты столичной системы образования, - добавил Исаак Калина. - Ее тогда очень заинтересовал опыт Москвы. Сегодня она приехала с огромной командой своих коллег, которые очень внимательно изучают то, что мы делаем. Давайте признаем, что внимание к московской школе лидеров мирового образования говорит о многом".

Кстати

В библиотеку "Московской электронной школы" загружено более 360 тысяч сценариев уроков, из них в общем доступе - более 23 тысяч.