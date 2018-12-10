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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наградят рублем

Сергей Собянин: Вопреки санкциям Запад инвестирует в Москву
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
Иностранные инвестиции в экономику Москвы за последние семь лет выросли на 70 процентов, несмотря на санкции. Эту статистику вчера привел в своем выступлении мэр города Сергей Собянин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в центре Lotte Plaza.
Сергей Собянин: Парковки для Москвы - не способ заработка, а метод регулирования транспортных потоков. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Сергей Собянин: Парковки для Москвы - не способ заработка, а метод регулирования транспортных потоков. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Сергей Собянин: Парковки для Москвы - не способ заработка, а метод регулирования транспортных потоков. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

С каждой из стран, у которой есть компании в Ассоциации, товарооборот за этот же период вырос на 8 процентов, добавил мэр. Рост на фоне санкций происходит из-за того, что Москва инвестирует значительные средства в инфраструктуру, транспорт и благоустройство.

"На каждый вложенный рубль мы получаем от бизнеса четыре", - озвучил Собянин формулу городского успеха.

Например, создание нового облика улиц ежегодно требует до 80 миллиардов рублей из бюджета. Но эти расходы окупаются за год. Людей на улицах становится больше, и бизнес активнее занимает торговые площади.

Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера

"Еще несколько лет назад пустовало почти каждое пятое помещение под офис, - напомнил Собянин. - Сегодня этот показатель составляет 8-12 процентов".

Во многом благодаря этому Москва вошла в рейтинг Агентства стратегических инициатив по бизнес-привлекательности российских регионов.

"И это несмотря на то, что при исследовании учитывалось личное мнение предпринимателей, - уточнил глава города. - А им в столице приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией".

Лидеры Ассоциации подтвердили, что Москва действительно стала привлекательнее не только в эстетическом плане, но и в коммерческом. Представители более полутора тысяч компаний, входящих в объединение, открыли в российском мегаполисе свои штаб-квартиры. Но вопросы к мэрии у них все равно остались.

Почему, например, дорожают парковки? "Это для Москвы не способ заработка, а метод регулирования транспортных потоков, - отметил Собянин. - Это мировая практика: если число занятых парковочных мест регулярно переваливает за 80 процентов - значит, пора поднимать тарифы".

На каждый вложенный рубль в инфраструктуру, транспорт и благоустройство Москва получает от бизнеса четыре рубля. Например, на новый облик улиц ежегодно требуется до 80 миллиардов рублей из бюджета

Бизнес все равно хотел бы иметь особые разрешения для коммерческого транспорта, но мэр заявил: резидентами будут только местные жители.

Одним из главных средств по "расчистке" дорог должен стать каршеринг, считает Собянин. Власти столицы продолжат поддержку этого сегмента бизнеса. В него, кстати, активно приходят именно европейские компании. И теперь Москва по темпам развития поминутной автоаренды обошла крупнейшие мегаполисы континента.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Продолжится, по словам мэра, и поддержка инновационных предприятий, которые создают на своей базе технопарки. Сегодня в этих производственных объединениях работают более 50 тысяч горожан. Компании-резиденты экономят до 25 процентов на всех налогах. Собянин также пообещал продолжить поддержку проектов, связанных с переработкой мусора. Раздельный сбор отходов в городе активно развивается, за последние годы в различных общественных местах добавились площадки, где весь мусор рассортирован. И эта работа будет продолжаться.

Высоко оценивая состояние московской экономики в целом, мэр сказал: "Вопрос, который мне задают частенько, насколько все-таки устойчива экономика города? - признался он. - Не может быть так, чтобы все эти санкции, эти проблемы с ценой на нефть, с тем-сем не сказывались на развитии города. Конечно, сказываются, мы же часть страны. Но у московской экономики прочный фундамент, она настолько диверсифицирована, что по большому счету кризисы, которые раньше нас просто бы разорили, сегодня воспринимаются как трудности, которые мы преодолеваем, не более того".

Не согласен мэр и с теми, кто утверждает, будто в жилищном строительстве Москвы есть проблемы:

"У нас много таких апокалиптических сценариев: цена упадет, все разорятся. Все будет нормально, не волнуйтесь и с жилищным строительством. И цены будут если не стабильными, то вполне оптимальными".

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