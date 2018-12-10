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10.12.2018 23:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И снег, и гололед

Синоптики объявили в столице "желтый" уровень опасности
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
В столице объявлен "желтый" уровень опасности из-за снега и гололеда. Как предупредили синоптики, такая ситуация продлится до вечера вторника. А снегопады, которые и так уже успели подпортить жизнь автомобилистам, продолжатся до выходных. Коммунальщикам придется поднапрячься с расчисткой дорог и улиц, вывозкой снега на плавильные станции.

"В течение недели пройдут снегопады разной интенсивности. В ночь с понедельника на вторник может выпасть от 1 до 3 мм осадков, и еще столько же - в течение дня. В среду возможен мокрый снег с дождем. А ближе к выходным начнет усиливаться влияние антициклона, снег при этом продолжится", - рассказала "РГ" главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, к концу недели давление начнет расти, оттепель сменят морозы. К выходным ночные температуры опустятся до 5-10 градусов ниже нуля, а днем ожидается до минус 7. Это на несколько градусов ниже климатической нормы. При этом пик гололеда ожидается во вторник и четверг.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Именно на борьбу с ним и будут в ближайшее время направлены силы коммунальщиков. Ранее на "Деловом завтраке" в "РГ" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что использование эффективных реагентов в городе позволило в десятки раз сократить уличный травматизм на скользких тротуарах. "Если мы вдруг отказались бы от реагентов, то наши московские дороги, все 170 миллионов квадратных метров твердых покрытий, могли бы в любой мороз превратиться в сплошной каток", - объяснил он.

В среднем в Москве отмечается 77 переходов через нулевую отметку за зимний сезон. Коммунальный комплекс Москвы имеет в распоряжении почасовой прогноз погоды - учитывается даже температура самого дорожного полотна. Вся обработка проводится заблаговременно - поэтому гололедицы удается избегать. Что касается уборки снега, то сейчас на дороги выходит 6,5 тысячи единиц коммунальной техники. Этого пока достаточно: общественный наземный транспорт в городе ходит без сбоев, тротуары хорошо очищены. Не выбиваются из графика и "ласточки" - за воскресенье от снега было расчищено около 900 км путей Московской железной дороги, по которой курсировал специальный локомотив, боровшийся с обледенением контактного провода.

Снегопады, которые успели подпортить жизнь автомобилистам, продолжатся в столичном регионе до выходных. Такой прогноз дают синоптики

Но эти силы - далеко не предел для Москвы. "В самые снежные дни на борьбу со снегом выходят до 60-70 тысяч человек и до 17 тысяч единиц уборочной техники", - ранее рассказывал "РГ" Петр Бирюков. Так было, например, в феврале 2018 года, когда за три дня в Москве выпало почти 50 см снега при месячной норме 36 см. Это был самый сильный снегопад за последние 100 лет. Но и с его последствиями справились оперативно - коммунальщики работали в круглосуточном режиме, и для них даже специально организовали полевые кухни. Снег убирали "всем миром": дополнительно привлекали силы инженерных компаний - "Мосводоканала", "Мосводостока", "Гормоста" и др. Так что с таким опытом столица готова к любым снегопадам.

И все же утром в понедельник после очередной "снежной атаки" на дорогах образовались 6-балльные пробки. А вечером, по информации сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация ожидается еще более напряженной - 7-балльные заторы. Загруженность дорог спадет только ближе к 8 вечера. Несмотря на проведенную противогололедную обработку, водителей призывают быть особенно аккуратными в ближайшие дни. "Соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию", - рекомендуют специалисты ЦОДД автолюбителям.

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