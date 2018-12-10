Слой льда на проводах и деревьях достиг 35 миллиметров

На европейской территории погоду в начале недели будут определять атлантические циклоны. Поэтому возможно колебание температуры и резкое понижение атмосферного давления, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

- Неделя в центральных областях начнется с оттепели - днем минус 3 - плюс 2. По ночам будет идти снег, днем мокрый снег. Во вторник и среду температура существенно не изменится. Ночью небольшой мороз - до минус 6. Днем опять минус 3 - плюс 2 градуса. Снег будет немного подтаивать, но сойти совсем не должен, - уточнила синоптик.

Примерно такая же картина в Москве и Подмосковье: начало недели ожидается довольно теплым для декабря и влажным, без ночных морозов. Лишь к следующим выходным может подморозить. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "РГ", что декабрь в столичном регионе в этом году будет состоять из перепадов температур - от минусовых до оттепели.

В Поволжье осадки будут замерзать на тротуарах, деревьях и проводах. Но сильного гололеда не прогнозируется. По ночам ожидается минус 3-8, днем - минус 5 градусов.

На Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области будет оказывать влияние скандинавский циклон с интенсивными осадками. И при этом будет также тепло, как в центре, - от минус 3 до плюс 2 градусов. В Карелии до плюс 1 градуса.

На юге европейской территории тоже постепенное повышение температуры: по ночам ноль - минус 5. Днем минус 1 - плюс 4. В Краснодарском крае днем плюс 4-9 градусов.

В Крыму 11 декабря прогнозируется сильный дождь и ветер до 20 метров в секунду.

За Уралом - холодный циклон. Но с запада на север Сибири наступают теплые фронты, где начнется повышение температуры на 8-10 градусов выше климатической нормы. Например, днем на Ямале будет всего 7 градусов мороза. В Ханты-Мансийском округе около минус 10-ти. В Тюмени - минус 9. Высота сугробов там 20-40 сантиметров, и она существенно не изменится.

На юге Таймыра минус 20, а вот в Эвенкии местами до минус 40. Сильные морозы на юге Западной Сибири - в Новосибирской, Томской, Кемеровской области и Алтайском крае. Ночью 20-25 мороза, а днем минус 17. В Томской области наметет еще снега, хотя и сейчас там высота сугробов более полуметра.

В центральных районах Красноярского края после сильных холодов морозы пойдут на убыль. В Иркутской области снег, днем минус 15-20. На севере Пермского края гололед на проводах местами достигает 35 миллиметров. И в предстоящие дни ситуация не улучшится. Температура днем минус 4-9. На юге края до минус 11. Гололед ожидается и в Оренбургской области при температуре минус 12 градусов.

На большей части Дальневосточного федерального округа тоже морозно. В Якутии самые низкие температуры по ночам достигают минус 48 градусов. Такой мороз отмечается в Верхоянске. Днем там лишь на пару градусов теплее, чем ночью. На большей же части Якутии пройдет небольшой снег, на юге днем минус 28-33 градуса. На юго-востоке и юго-западе на 5-7 градусов теплее.

В юге Дальнего Востока - в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области - тоже холодно. Даже днем в Приморье минус 10-15 градусов. В Хабаровском крае минус 12-17 градусов. В Амурской области местами до минус 30 градусов.