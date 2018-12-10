Татьяна Москалькова вручила медаль за неравнодушие

В столичном театре "Геликон-опера" состоялась ХIII церемония вручения медали Уполномоченного по правам человека "Спешите делать добро". Медаль "Спешите делать добро" ежегодно вручается людям, не блистающим на публике, но проявивших себя защитниками прав человека, помогающим другим, стало доброй традицией.

Перед вручением наград людям с большим сердцем омбудсмен Татьяна Москалькова очень проникновенно говорила о скончавшейся в субботу правозащитнице Людмиле Алексеевой.

- Я хочу представиться не как Уполномоченный, а как ученица Людмила Михайловны, - сказала Москалькова. - Удивительной судьбы человек, Большой правозащитник, человек большого сердца. Веселая, смелая, хрупкая внешне, а по сути - глыбища-человек. Она помогала восстанавливать свои права людям, когда уже все точки были расставлены и казалось, ничего нельзя изменить. Это была и ее позиция - отмечать День прав человека.

Мама Арины нашла в себе силы и мужество, чтобы открыть фонд и помогать другим детям с онкологическими заболеваниями

В этом году награду за неравнодушие получили 12 человек из разных регионов России: Евгения Кондратюк из Белгородской области, Валерий Бабурин из Мурманской области, Станислав Кононенко из Югры, Азат Гайнутдинов из Татарстана, протоиерей Кирилл из Москвы, Светлана Морозова из Приморского края, певица Диана Гурцкая, пенсионерка Галина Каштанова, Александр Петрынин из Хабаровского края.

Одна из лауреатов - Юлия Тубис из Карелии, президент благотворительного фонда имени Арины Тубис.

Юля - мама маленькой Арины. Четыре года семья боролась с онкологией, но болезнь победила, и Арины не стало. Ее мама нашла в себе силы и мужество, чтобы открыть фонд и помогать другим детям с онкологическими заболеваниями. Как отметила ведущая церемонии Ангелина Вовк, фонд имени Арины делает очень трогательные проекты, чтобы помочь маленьким пациентам и их родителям: "Смеховитаминка", "Держи меня за руку", "Подарок за отвагу" (для детей за храбрость при прохождении болезненных процедур).

- Мне приятно получить эту высокую награду, - скромно говорит Юлия. - Это медаль не только моя, это награда всей команды, всех, кто нас поддерживал и помогал.

Еще одна мужественная женщина - вдова первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аймани Кадырова. Она не смогла приехать на вручение, награду за нее получал сенатор Зияд Сабсаби. Рссказывая об Аймани, Татьяна Москалькова назвала ее удивительным человеком.

-Женщина которая смогла после очень тяжелой личной трагедии найти в себе силы работать с вдовами, - говорит омбудсмен. - Это очень большая, тяжелая работа, которой мало кто сегодня занимается из общественных организаций.