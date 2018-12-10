Уникальная выставка к юбилею Конституции открылась в Москве

В Музее современной истории России в понедельник, 10 декабря, открылась выставка "Конституция моей страны", посвященная 25-летию главного закона. В основу уникальной экспозиции легли музейные и архивные материалы, рассказывающие о том, в каких непростых условиях писались основы конституционного строя и постулаты гражданских прав и свобод.

"Наша выставка - это сплав мультимедийных технологий и уникальных артефактов", - заявила директор музея Ирина Великанова.

На экспозиции посетители могут увидеть проект Конституции с правкой первого президента РФ Бориса Ельцина, бюллетень для голосования на референдуме 12 декабря 1993 года, правительственные телеграммы и даже агитационные материалы той поры.

Среди экспонатов - и номер "Российской газеты" от 25 декабря 1993 года. Именно в этот день принятый на референдуме текст Конституции был официально опубликован и вступил в силу.

Наряду с артефактами эпохи представлен приличный срез мультимедиа - на интерактивных экранах можно полистать документы, посмотреть выступления ключевых участников процесса. Всего собрано более 250 документов "под стеклом" и почти 3000 документов можно посмотреть в интерактивном режиме. Например, послушать полную трансляцию одного из заседаний конституционного совещания, увидеть лица тех лет, узнать, какие положения Основного документа вызывали наиболее жаркие споры.

Экспонаты напоминают о том, что 137 статей Конституции рождались в жарких спорах, в условиях политического противостояния двух ветвей власти, в сложной экономической ситуации. Биография главного документа современной России состоит из тысяч деталей, ставших достоянием истории, и выставка помогает собрать их в единый пазл, почувствовать дух буквы закона.

"Работа продолжалась более трех лет. Она была сложной и напряженной. А в отдельные моменты - даже драматичной. Проект Конституции выносится на референдум 12 декабря", - объявил Борис Ельцин в теперь уже историческом выступлении на телевидении, где он сообщил об окончании работы над проектом Конституции. Это выступление "РГ" опубликовала 10 ноября 1993 года на первой полосе, экземпляр газеты также представлен.

"Мы еще далеко не полностью воплотили в жизнь потенциал Конституции, далеко не полностью научились жить по ней", - отметил на церемонии открытия выставки глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов.

По его словам, дело не в том, какая у нас по счету Конституция, а в том, что "она родилась 25 лет назад в страшных мучениях". "Мы выстрадали эту Конституцию", - заметил Федотов. Именно в этом, по его мнению, главное отличие действующего текста от прежних советских, написанных на правительственных дачах. Кстати, их тексты также есть на выставке - это Конституция РСФСР 1918 года, а также Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 годов.

Участник конституционного совещания, ныне глава комиссии при президенте по реабилитации жертв политических репрессий Михаил Митюков напомнил, что в 1993 году только что принятой Конституции многие прочили от силы 3-4 года. Но она уже прожила четверть века и жить будет еще долго, уверен он.

"Хотелось бы, чтобы Конституция была живой скрепой нашего общества", - сказал один из авторов текста, ответственный секретарь конституционной комиссии съезда народных депутатов РСФСР Олег Румянцев. Он напомнил, что это документ прямого действия. "Цель выставки - обратить внимание на Конституцию, если кому-то захочется перечитать текст - цель будет достигнута", - считает он.

С созданием уникальной экспозиции музею помогали авторы текста действующей Конституции - Сергей Шахрай, Олег Румянцев, Тамара Морщакова, Михаил Федотов, Сергей Филатов, Михаил Митюков и другие действующие лица. При реализации проекты использованы средства президентского гранта.

Продлится выставка по 15 апреля 2019 года.