В московском доме собирают подписи против соседства с онкобольными детьми

На сайте takiedela.ru появилась информация, что жительница одного из московских домов на улице Миклухо-Маклая Елена Аллина собирает подписи жильцов против того, чтобы дети, которые проходят лечение в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, жили в их подъезде. Такая квартира, по ее мнению, - рассадник онкологической заразы.

По последней информации, собрано уже 49 подписей, и, вооружившись ими, организатор сей акции собирается за поддержкой в управу, другие авторитетные органы. Она дает интервью, рассказывает, что от онкобольных исходят 157 опасных вирусов. Ее, женщину, абсолютно не смущает, что подобные действия могут нанести огромную психологическую травму и самому ребенку, и его семье. И не только им.

Небольшой экскурс в прошлое. Это теперь Центр Димы Рогачева признан лучшим в мире по спасению детей от тяжелейших онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний. Его опыт, предложенные его специалистами технологии, методики тиражируются во всех странах.

Достоверно известно, что инфекции, в том числе вирусные, не являются причиной развития онкологических заболеваний

Но в истории его создания был позорный эпизод, который хотелось бы забыть, но не получается: оказывается, "людоедство" живуче. Тогда жители окрестных территорий гневно протестовали против строительства "рассадника онкологической заразы". Редкий случай? Отнюдь!

Пять лет назад у Центра Димы Рогачева появился загородный реабилитационный филиал на территории санатория "Русское поле". Немало сил, энергии, времени потребовалось, чтобы доказать необходимость такого учреждения. Количество пройденных инстанций, полученных резолюций не подсчитать. Наконец, торжественное открытие. Дети, родители. Обратила на себя внимание мама, которая громогласно за что-то отчитывала больного сына. Ей сделали замечание. Тогда вступил в ситуацию отец. Его возмущало, что такой хороший санаторий, в котором он привык во время отдыха танцевать, жарить шашлыки, играть на бильярде, "отдали каким-то больным детям, которые все равно помрут". Демонстративно звонил по каким-то "важным телефонам" и требовал справедливых мер. Ему никто не читал нотаций. Однако на другой день он, пообещав, что еще "всем покажет", покинул "Русское поле".

Фонд "Подари жизнь" заключил официальный долгосрочный договор с владельцами нескольких квартир ближайшего к Центру Димы Рогачева дому на предмет, что в них смогут жить те ребятишки, которые должны проходить амбулаторное лечение в Центре. Закончился курс - семья уезжает. В квартире - новые жильцы. Почему не селятся в пансионате при самом Центре? Потому что он всегда переполнен.

... Ситуация с выселением больных детей набирает обороты. У нее есть сторонники. И это чрезвычайно опасно. Не столько для этих детей и их семей. Они не останутся без жилья. Это опасно для нас с вами: "людоедство" может оказаться заразнее чумы.

Компетентно

Рак - это доказано - не заразен. Ситуацию комментирует и.о. генерального директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева профессор Галина Новичкова:

- Такая позиция - иллюстрация абсолютной безграмотности. - И, к сожалению, мы сталкиваемся с подобным не в первый раз. Поражает вопиющее немилосердие к тем, кто нуждается в данный момент в нашей помощи и поддержке. А ведь в такой ситуации может оказаться каждый. Достоверно известно, что инфекции, в том числе вирусные, не являются причиной развития онкологических заболеваний. Лечение рака у детей происходит с помощью интенсивной химиотерапии, а для преодоления лейкозов часто нужна пересадка костного мозга. Это приводит к ослаблению иммунитета, именно поэтому маленькие пациенты вынуждены носить маски. Они не могут никого заразить. Скорее, мы опасны для них: любая банальная инфекция в их жизни может оказаться смертельной.

Лечение онкологии - длительный процесс, состоящий из нескольких этапов. Как правило, сначала это стационар: пересадка костного мозга, операции, высокодозная химиотерапия. Потом - амбулаторное лечение: исследования и менее интенсивная терапия. Поэтому часть наших пациентов живут на съемных квартирах в близком к клинике районе. Они не могут уехать домой, так как лечение еще не закончено. А в регионах не всегда дети могут получить квалифицированную помощь.