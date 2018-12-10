В Москве 1800 кадетов исполнят одновременно грандиозный вальс

В Москве завтра пройдет III Международный Кремлевский кадетский бал.

Кадеты из 60 регионов России приехали в столицу накануне. Многие впервые увидели Москву.

У них невероятная культурная программа. "Да просто космос, - с юмором отзываются молодые танцоры, - мы побывали в Музее космонавтики".

Поездку в Москву нужно было заслужить. "Так как танцев много, порядка 17-20, чтобы все это выучить, мы потратили два месяца, - рассказывает участница бала Ирина Романенко. - Занимались по 2-3 раза в неделю".

Подчеркну: речь идет о подготовке к конкретному балу и о разучивании конкретных танцев. В целом же, если хотите, чтобы ваши дети блеснули на таком балу, отдавайте их в танцевальные кружки лет с 6-7.

А еще бал - это не только танцы. На таком грандиозном шоу нужно выглядеть достойно. По признанию участников, дизайн бальных платьев многие подсмотрели в интернете. Выбрали самые эффектные, заказали. Девушки долго спорили о глубине выреза. Решили, что это индивидуально. С мундирами ребят все проще, там строгие военные нормативы и дизайн.

"К поездке в Москву готовились долго и напряженно, - отмечает Даниил Клюшкин из Вологды. - Чтобы попасть в Кремль, мы выучили 17 танцев: мазурку, полонез, вальс, гавот, пастораль и др. Сначала было сложно. Но бальные танцы - это престижно, тем более для нас, кадетов".

Из 100 кадетов, посетивших Большой Кремлевский дворец, только пятеро когда-либо раньше бывали в Московском Кремле

Строго говоря, танцевать кадеты будут не в самом Кремле - на территории Московского Кремля сложно найти подходящий зал для того, чтобы там было не тесно сотням вальсирующих пар. В прошлом году, замечу, установили рекорд России: по числу одновременно танцующих в мундирах.

На этот раз, судя по всему, выходим на новый рекорд.

Танцевать будут в Гостином Дворе. Но бал все-таки Кремлевский, это следует из названия. Поэтому и в самом Кремле кадеты побывали: накануне выступления. 250 подростков и девушек привезли к Кутафьей башне Кремля, оттуда они пешком прогулялись по Ивановской и Соборной площадям, посетили Большой Кремлевский дворец и Арсенал (здесь квартирует Президентский полк).

Сцена на Соборной площади: "Внимание, кадеты! Прошу поднять руку тех, кто когда-то раньше бывал в Кремле". Из 100 ребят и девушек, посетивших Большой Кремлевский дворец, руки подняли лишь пять человек...

И лишь как следует "надышавшись Кремлем", кадеты отправляются в Гостиный Двор. Там завтра вечером начинается сказка.

"Мы получили от кадетов письмо: просим продолжить эту сказку, - говорит организатор бала Юлия Кирпичникова. - Для них это настоящая сказка!"

А раз так, то волшебным образом отлажена и запущена "машина времени", которая переносит ребят во времена Петра I. Это не шутка: в особой церемониальной военной форме петровских времен в Гостином Дворе выступает рота Почетного караула Преображенского полка. А также оркестр "преображенцев".

Дело ребят и их прекрасных дам - раскрепостить фантазию и погрузиться в атмосферу светского вечера. И танцевать, танцевать, танцевать...

"Когда видишь их горящие глаза, то понимаешь, что для них этот бал - очень важное событие, - отмечает Хазрет Совмен, благодаря финансовой поддержке которого проводится бал. - Дети - это наше будущее. Именно они вершат историю, а не разные технологии. Чтобы у страны было будущее, нам нужно заботиться о наших маленьких согражданах, которым строить это будущее".