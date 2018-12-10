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10.12.2018 17:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве прокуратура проверит бунт против онкобольных детей

Текст: Сергей Бабкин

Столичная прокуратура начала проверку после скандала в Черемушках. Там на одном из домов появились объявления, призывающие запретить сдавать квартиры семьям с онкобольными детьми. Об этой истории узнали СМИ, и теперь надзорный орган намерен дать правовую оценку развязанной кампании, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее в Сети появились фотографии объявления на подъезде дома в Черемушках. В нем говорилось, что рак якобы является инфекционным заболеванием. И дети, страдающие опасным заболеванием, считает автор петиции, могут нести опасность для других жителей подъезда.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Эти объявления появились неслучайно. В этом доме волонтеры одной из благотворительных организаций помогают снять квартиры семьям ребят, которые лечатся в столичных медучреждениях. Аренда жилья им необходима в период между курсами интенсивной терапии. Больные часто приезжают из регионов, и жить в Москве могут только в съемном жилье за счет благотворителей.

Представители медицинского сообщества уже раскритиковали доводы инициаторов бунта. Теперь Черемушкинская межрайонная прокуратура намерена оценить кампанию с правовой точки зрения. Сотрудников ведомства заинтересовал сам факт публичной постановки вопроса о возможном запрете проживания больных детей. Речь может идти о нарушении прав несовершеннолетних и о дискриминации.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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