В Москве "заминирован" НИИ Склифосовского

В столичном НИИ имени Склифосовского началась эвакуация из-за анонимного звонка о бомбе, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах города.

Пока официальной информации об инциденте не поступало. Однако, согласно данным агентства, аноним позвонил по линии "02" и сообщил, что в одном из помещений института заложено взрывное устройство. По одной из версий, об угрозе мог сообщить пациент этого медучреждения.

Спецслужбы проверяют помещения во всех корпусах. По предварительным сведениям, эвакуированы более 2,3 тысячи человек.

