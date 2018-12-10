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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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В Подмосковье идет акция для детей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
В Подмосковье стартовала предновогодняя акция "Стань Дедом Морозом". Ее участники могут порадовать новогодним подарком детей, живущих в областных детдомах.

"Передать подарки можно в 15 детских домов, где воспитываются более 400 детей", - сообщила первый зампред правительства - министр образования области Ольга Забралова.

В акции участвуют детдома "Непоседы" (Балашиха), "Вдохновение" (Коломна), "Созвездие" (Руза), "Семья и дом" (Орехово-Зуево), "Преображение" (Егорьевск), "Доверие" (Щелковский район), "Быковский центр" (Раменский район), "Чеховский центр" (Чехов), "Центр имени Талалихина" (Домодедово), центр "Шанс" (Ивантеевка), "Подольский детский дом", "Ефимовская школа-интернат" (Павловский Посад), "Мытищинская школа музыкального воспитания", "Наш дом" (Люберцы) и "Школа-интернат имени преподобного Сергия" (Сергиев Посад).

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Все ребята уже написали письма Деду Морозу. Просят, к слову, вполне посильные вещи. Например, пятилетняя Лера из Чехова хочет получить домик с куклами, десятилетний Степан из Рузы мечтает о настольной игре "Изучаем мир", а 13-летняя Вика из Орехово-Зуева надеется найти под елкой выпрямитель для волос.

"Чтобы устроить ребенку праздник, достаточно зайти на сайт детского дома, посмотреть пожелания и выбрать того ребенка, чью мечту будете исполнять именно вы", - отмечает Ольга Забралова.

Подарки можно привезти в областное министерство образования, муниципальное управление опеки и попечительства или же напрямую в детдом. Отрадно, что акция началась только вчера, а рядом с некоторыми фотографиями ребят уже стоит стикер "Дед Мороз найден!".

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