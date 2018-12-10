В Смоленске наградили командиров поисковых отрядов

В администрации Смоленской области прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию поискового движения России.

В Смоленске завершилась традиционная "Вахта Памяти-2018", участниками которой стали командиры и бойцы поисковых объединений Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калининградской, Оренбургской, Свердловской, Самарской, Томской, Ярославской областей, Республики Татарстан и Коми.

Власти региона наградили активистов благодарственными письмами за верность и преданность поисковому движению, отметив их большой вклад в увековечение памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковики выезжают на поля сражений, работают в архивах, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти. За 30 лет работы им удалось установить судьбы и имена свыше пяти тысяч воинов.

- Безусловно, 30 лет - это очень значимая для поискового движения дата, она переплела воедино множество человеческих судеб, людей, которые, объединившись ради благородной цели, стали близкими друзьями. Это тысячи имен солдат и офицеров Красной Армии, возвращенные из небытия. Это сотни семей, спустя десятилетия получивших долгожданное известие о своих родных, которые считались пропавшими без вести, и нашли свой последний приют на Смоленской земле, - отметил в своем выступлении глава региона Алексей Островский.

Участникам экспедиций вручили памятные нагрудные знаки "Журавли", учрежденные "Поисковым движением России", а лучшие смоленские поисковики были отмечены юбилейными медалями "30 лет поискового движения России".