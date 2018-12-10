В Смоленске выбрали "Преподавателя года"

В Смоленском педагогическом колледже подвели итоги регионального конкурса "Преподаватель года" и назвали имя лучшего работника системы среднего профессионального образования.

Конкурс "Преподаватель года" проходит в Смоленской области уже в семнадцатый раз. За это время его участниками стали более 150 педагогов. В этом году участникам было необходимо посетить методические семинары, записать видеоурок, провести мастер-классы и открытые занятия, качество которых оценивал специально созданный экспертный совет.

- По итогам отбора "золото" завоевал Максим Ершов (преподаватель Смоленского автотранспортного колледжа имени Е. Г. Трубицына) - именно он представит наш регион на Всероссийском этапе конкурса. Лауреатами признаны Анастасия Соловьева (Смоленская академия профессионального образования) и Олеся Каспарович (Вяземский политехнический техникум), - сообщили в администрации региона.

Победитель поблагодарил коллег и учеников за поддержку. Он выразил слова признательности членам жюри за объективность, интересные вопросы и замечания, а также пожелал удачи будущим конкурсантам.