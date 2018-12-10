Вандалы обстреляли из пневматики семь трамваев в Москве

В районе Бабушкинской в течение часа не ходили трамваи 17-го маршрута. Вместо них работали автобусы. А теперь причина. Предположительно – из пневматики обстреляли 7 (семь!!!) вагонов. Пострадавших, к счастью, нет. Но есть вопрос. ЗАЧЕМ!!!1 pic.twitter.com/MwdT1wXmVC