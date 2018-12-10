Вандалы обстреляли из пневматики семь трамваев в Москве

На северо-востоке Москвы в районе станции метро "Бабушкинская" неизвестные обстреляли из пневматики семь трамваев. Это привело к сбою работы трамваев в течение часа.
Как сообщает Мосгортранс в Twitter, вместо трамваев 17-го маршрута работали автобусы.
Пострадавших в результате случившегося нет.
В районе Бабушкинской в течение часа не ходили трамваи 17-го маршрута. Вместо них работали автобусы. А теперь причина. Предположительно – из пневматики обстреляли 7 (семь!!!) вагонов. Пострадавших, к счастью, нет. Но есть вопрос. ЗАЧЕМ!!!1 pic.twitter.com/MwdT1wXmVC— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 9 декабря 2018 г.