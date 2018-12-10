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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вандалы обстреляли из пневматики семь трамваев в Москве

Фото: Олег Голод / РИА Новости Фото: Олег Голод / РИА Новости
Фото: Олег Голод / РИА Новости

На северо-востоке Москвы в районе станции метро "Бабушкинская" неизвестные обстреляли из пневматики семь трамваев. Это привело к сбою работы трамваев в течение часа.

На северо-западе Москвы восстановлено движение трамваев

Как сообщает Мосгортранс в Twitter, вместо трамваев 17-го маршрута работали автобусы.

Пострадавших в результате случившегося нет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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