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10.12.2018 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал замначальника Росприроднадзора в Приамурье

Текст: Александр Ярошенко

Благовещенский городской суд на два месяца отправил в следственный изолятор заместителя начальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексея Малышева.

Экс-министра Астраханской области заподозрили в злоупотреблении на 114 млн

- Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Малышева под стражу до 8 февраля 2019 года, - рассказал "РГ" пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

Следствие подозревает чиновника в "получении взятки в значительном размере" (часть 2 статьи 290 УК РФ). Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Алексея Малышева задержали силовики в момент получения им денег от одного из предпринимателей, интересы которого чиновник обещал лоббировать.

Справка "РГ"

Природоохранное ведомство в Приамурье не в первый раз попадает в эпицентр коррупционного скандала. В 2013 году за получение взятки в особо крупном размере был арестован экс-руководитель регионального Росприроднадзора Владимир Колесников. По решению суда он отправлен на пять лет в колонию строго режима.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Борьба с коррупцией
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