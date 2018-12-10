Суд арестовал замначальника Росприроднадзора в Приамурье

Благовещенский городской суд на два месяца отправил в следственный изолятор заместителя начальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексея Малышева.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Малышева под стражу до 8 февраля 2019 года, - рассказал "РГ" пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

Следствие подозревает чиновника в "получении взятки в значительном размере" (часть 2 статьи 290 УК РФ). Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Алексея Малышева задержали силовики в момент получения им денег от одного из предпринимателей, интересы которого чиновник обещал лоббировать.

Справка "РГ"

Природоохранное ведомство в Приамурье не в первый раз попадает в эпицентр коррупционного скандала. В 2013 году за получение взятки в особо крупном размере был арестован экс-руководитель регионального Росприроднадзора Владимир Колесников. По решению суда он отправлен на пять лет в колонию строго режима.