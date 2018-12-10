На Камчатке СК проверит гибель беременной матери четверых детей

Следователи Петропавловска-Камчатского проводят доследственную проверку по факту гибели 27-летней беременной женщины.

ЧП произошло в квартире, расположенной по улице Обороны 1854 года в краевом центре.

"По материалам проверки, тело женщины обнаружил ее сожитель в санузле в повешенном состоянии", - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Погибшая находилась на пятом месяце беременности. Квартиру, где проживала вместе с четырьмя детьми, она снимала.

Женщину положительно охарактеризовали как соседи, так и учителя детей. На учете в органах по делам несовершеннолетних она также не состояла. Жилищные условия признаны удовлетворительными.

Сейчас дети находятся на попечении у бабушки, решается вопрос об оформлении опеки.

Точную причину смерти беременной выяснят судмедэксперты. После этого будет принято решение: возбуждать уголовное дело или нет.