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10.12.2018 06:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке СК проверит гибель беременной матери четверых детей

Текст: Юлия Гарднер

Следователи Петропавловска-Камчатского проводят доследственную проверку по факту гибели 27-летней беременной женщины.

ЧП произошло в квартире, расположенной по улице Обороны 1854 года в краевом центре.

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"По материалам проверки, тело женщины обнаружил ее сожитель в санузле в повешенном состоянии", - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Погибшая находилась на пятом месяце беременности. Квартиру, где проживала вместе с четырьмя детьми, она снимала.

Женщину положительно охарактеризовали как соседи, так и учителя детей. На учете в органах по делам несовершеннолетних она также не состояла. Жилищные условия признаны удовлетворительными.

Сейчас дети находятся на попечении у бабушки, решается вопрос об оформлении опеки.

Точную причину смерти беременной выяснят судмедэксперты. После этого будет принято решение: возбуждать уголовное дело или нет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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