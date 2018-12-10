Началось строительство ледового города в Харбине

В Харбине приступили к строительству парка "Большой мир льда и снега", в котором появятся сооружения в китайском и западном стиле. В них будут сконцентрированы лучшие черты и неповторимый шарм ледяных скульптур за последние 20 лет.

"Башня Уфу", "Любование снежным пейзажем на мосту Дуаньцяо", "Впечатления о городе Сучжоу" - эти скульптуры изо льда и снега с их резными перилами и расписными балками выполненые в древнем стиле, что позволит посетителям гулять словно среди поэзии времен династии Тан и ритмической прозы "цы" династии Сун.

Миланский собор, древнеримский Колизей, ворота европейского замка являются здесь крупнейшими в мире образцами готической архитектуры изо льда и снега... Восточная и западная культуры здесь сталкиваются и дополняют друг друга.

В этом году на "Большой мир льда и снега" приглашены китайские и иностранные скульпторы, чтобы вместе они создали уникальное ледово-снежное шоу. Планируется объединить первоклассные мировые творческие коллективы и добиться оформления сцены на уровне церемонии награждения премией "Оскар" и шоу в Лас-Вегасе. Кроме того, будут использованы выразительные средства и аудиовизуальные эффекты, присущие Cirque du Soleil. Все это позволит ледово-снежному шоу нынешнего года превзойти предыдущие.