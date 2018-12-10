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10.12.2018 04:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией

Текст: Марина Гусенко
Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об этом рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе - 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области - 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае - 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе - 21 тысяча 8 рублей.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тысяч 144 рубля.

И до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в Кабардино-Балкарии - в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане - 11 653 рубля, Калмыкии - 12 137 рублей.

Как пояснили "РГ" в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.

Подробнее о пенсиях в разных регионах России читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"

Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
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