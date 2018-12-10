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10.12.2018 21:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Премьера на островах

Полпред Юрий Трутнев представил врио губернатора региона
Текст: Ольга Журман
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил администрации Сахалинской области, депутатам, главам ведомств и общественности назначенного президентом РФ врио губернатора островного региона Валерия Лимаренко.

Процедура заняла всего десять минут, в течение которых новый глава региона рассказал о своем опыте работы в других отраслях, признался, что понимает "важность региона c точки зрения геополитических вопросов РФ, а значит, здесь нужно сделать землю, на которой жить радостно, уютно, комфортно", отметил, "что многие вещи, которые здесь происходят (территории опережающего развития, условия ипотечного кредитования. - Ред.), уже известны и понятны".

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- Я никого не собираюсь выгонять с работы. Если каких-то компетенций у нас не будет хватать, буду приглашать коллег, с которыми работал раньше. Рассчитываю на нашу эффективную совместную работу. Всех благодарю, что вы здесь собрались, чтобы меня поприветствовать и принять в вашу семью. Нашу семью сахалинскую, - сказал с трибуны Валерий Лимаренко.

После своего представления в качестве главы области, отвечая на вопросы журналистов уже холле зала заседаний, Валерий Лимаренко заявил о намерении участвовать в выборах губернатора области в сентябре будущего года в качестве самовыдвиженца. "Мне бы хотелось, чтобы здесь были выборы, связанные с региональными интересами. Я хочу, чтобы меня поддерживали все жители, независимо от политических взглядов", - объяснил он свое решение.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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