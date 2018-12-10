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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дальний Восток: Владивосток

Президент поддержал инициативу о переносе столицы ДФО
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко перенести столицу Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщает РБК.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко. "Согласен", - написал глава государства. Свою инициативу Олег Кожемяко мотивирует тем, что Владивосток на протяжении всей своей истории был торгово-экономическим центром Дальнего Востока, а Приморский край сегодня "по совокупности факторов является лидером экономического развития" всего региона.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО.

Стало известно имя аэропорта Владивостока
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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