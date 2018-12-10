Президент поддержал инициативу о переносе столицы ДФО

Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко. "Согласен", - написал глава государства. Свою инициативу Олег Кожемяко мотивирует тем, что Владивосток на протяжении всей своей истории был торгово-экономическим центром Дальнего Востока, а Приморский край сегодня "по совокупности факторов является лидером экономического развития" всего региона.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО.