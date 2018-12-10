Президент поддержал инициативу о переносе столицы ДФО

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко перенести столицу Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщает РБК.
Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко. "Согласен", - написал глава государства. Свою инициативу Олег Кожемяко мотивирует тем, что Владивосток на протяжении всей своей истории был торгово-экономическим центром Дальнего Востока, а Приморский край сегодня "по совокупности факторов является лидером экономического развития" всего региона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО.