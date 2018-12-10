В Бурятии пять человек погибли в лобовом ДТП

В Тункинском районе Бурятии пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. Еще два человека получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным агентства, авария произошла на 53-м километре трассы Култук - Монды. Обстоятельства ДТП не уточняются. Известно, что обе машины сильно деформировались от удара. Спасатели деблокируют тела пятерых погибших и двоих пострадавших. О характере полученных травм также нет информации, пострадавших готовят к госпитализации.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, произошло лобовое столкновение легковушек Toyota Premio и Toyota Camry. Погибли водитель и четыре пассажира Toyota Premio. Двое пострадавших в момент ДТП находились в салоне другой машины. Они доставлены в больницу с различными травмами.

На месте работают экстренные службы региона и правоохранители. Причины ЧП устанавливаются.