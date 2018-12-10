В Якутии при пожаре погибли запертые в доме дети

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в селе Кызыл-Сыр Вилюйского района.

Днем 9 декабря жительница одной из квартир двухквартирного дома пошла в магазин за продуктами, оставив дома четырехлетних сына и дочь. Входную дверь закрыла на замок.

"Во время ее отсутствия в квартире произошло возгорание, предположительно, вследствие неосторожного обращения с огнем. После проникновения в помещение сотрудники МЧС обнаружили детей в спальной комнате в бессознательном состоянии и доставили в медучреждение. Однако, несмотря на усилия медиков, они скончались", - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Она отметила, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В рамках расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут сделать вывод о точных причинах возгорания и смерти детей.

По данным МЧС, к моменту прибытия пожарных квартира горела открытым пламенем. Огонь уничтожил ее полностью. Вторую удалось отстоять.