Из Нижнего Новгорода запустили поезда в Великий Новгород

В России запустили новый маршрут поездов, следующих из Нижнего Новгорода в Великий Новгород. Первый рейс из приволжской столицы приехал сегодня ранним утром и в будет ежедневным, сообщает ОТР.

Из Нижнего в Великий Новгород на поезде добираться 14 часов. Билет в плацкарт стоит около 1200 рублей, в купе - 1800, а люкс - превышает 17 тысяч рублей. Состав едет через Москву, Владимир, Тверь.

- Мы с дочкой ждали этого поезда 16 лет, а так встречали всегда в Вишеру ездили Малую, а там закрыли все. Нам очень удобен этот поезд, - поделился своими впечатлениями житель Великого Новгорода Сергей Долженко.