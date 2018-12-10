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10.12.2018 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Нижнего Новгорода запустили поезда в Великий Новгород

Текст: Яна Шамаева (Нижний Новгород)

В России запустили новый маршрут поездов, следующих из Нижнего Новгорода в Великий Новгород. Первый рейс из приволжской столицы приехал сегодня ранним утром и в будет ежедневным, сообщает ОТР.

100 дополнительных поездов свяжут Москву и регионы до Нового года

Из Нижнего в Великий Новгород на поезде добираться 14 часов. Билет в плацкарт стоит около 1200 рублей, в купе - 1800, а люкс - превышает 17 тысяч рублей. Состав едет через Москву, Владимир, Тверь.

- Мы с дочкой ждали этого поезда 16 лет, а так встречали всегда в Вишеру ездили Малую, а там закрыли все. Нам очень удобен этот поезд, - поделился своими впечатлениями житель Великого Новгорода Сергей Долженко.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород РГ-Видео
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