Первый отечественный электротранспорт для ЖКХ начнут выпускать в Удмуртии

Специалисты АО "Сарапульский электрогенераторный завод" (АО "СЭГЗ", Удмуртия) и представители Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) имени М. Т. Калашникова завершили приемочные испытания унифицированной машины технологического электротранспорта (УМТЭТ). Она станет первым отечественным специализированным электромобилем для сферы ЖКХ.

Разработка УМТЭТ началась в 2016 году. Инженерной и производственной базой для ее создания стал Сарапульский электрогенераторный завод, где с 1957 года серийно выпускают промышленный электротранспорт различных модификаций, в том числе для аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Новая совместная разработка ИжГТУ и СЭГЗ предназначена для перевозки и транспортировки различных грузов и выполнения коммунальных работ. За счет того, что электротележка сконструирована на базе унифицированного шасси, на нее могут быть установлены отвал для уборки снега, щетка для подметания, поливочная система и другие навесные агрегаты.

Совместная работа вуза и завода проводилась в рамках постановления Правительства России от 9 апреля 2010 № 218 о мерах господдержки развития кооперации российских образовательных и научных организаций и компаний, создающих высокотехнологичное производства. Проект воплощался в жизнь в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы РФ "Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы".

- Для нас значимо, что проект реализуется при государственной поддержке. Благодаря этому Сарапульский электрогенераторный завод не только быстро находит новые точки соприкосновения с российскими образовательными и научными учреждениями, но и создает новые высокотехнологичные производства, осваивает новые направления, например, такие, как совместная разработка унифицированной машины, - сказал директор по развитию АО "СЭГЗ" и руководитель проекта УМТЭТ Александр Заварзин.

В создании нового российского электротранспорта для ЖКХ вместе с инженерами и конструкторами СЭГЗ участвовали десятки молодых ученых, магистрантов и студентов Ижевского государственного технического университета.

- Университет на начало проекта уже имел большой научный задел в области исследований и проектирования гибридного привода в автомобилестроении. Выиграв проект по 218-му постановлению Правительства России, Сарапульский электрогенераторный завод выбрал в качестве основного партнера наш вуз. Основным исполнителем стал коллектив кафедры "Автомобили и металлообрабатывающее оборудование" института "Современные технологии машиностроения, автомобилестроения и металлургии". В процессе коллектив разработчиков получил восемь патентов на изобретения, и результаты работы опубликовал в восьми статьях научных журналов России. Хотелось бы отметить, что опыт, накопленный в ходе выполнения работы над проектом, востребован и планируется к реализации в следующих моделях электротранспорта при сотрудничестве университета с Сарапульским электрогенераторным заводом и другими промышленными предприятиями, - пояснил руководитель проекта от ИжГТУ, профессор, доктор технических наук Юрий Михайлов.

По словам начальника специального конструкторского отдела по разработке новых изделий АО "СЭГЗ" Павла Каданина, отечественная сфера жилищно-коммунального хозяйства получила неприхотливую, компактную и надежную технику на электротяге.

- Проделан большой объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При производстве, а также во время предварительных испытаний, мы, и разработчики из ИжГТУ, находили новые решения для усиления несущей системы и упрочнения деталей трех опытных образцов, - отметил Каданин.

По мнению начальника отдела маркетинга АО "СЭГЗ" Юрия Чуверова, новая российская разработка имеет большие перспективы на рынке электрических тягачей и электрических коммунальных машин.

- Рынок специализированной техники все чаще нуждается в экологически безопасном, тихом и дешевом в обслуживании транспорте. УМТЭТ способна удовлетворить запросы покупателей в новых сегментах рынка электротранспорта. В ближайшие годы предприятие сможет реализовать более тысячи машин в различных модификациях на сумму свыше 700 миллионов рублей. Это позволит сохранить рабочие места и увеличить налоговые отчисления в государственный бюджет, - рассказал Чуверов.

Серийный выпуск промышленного электротранспорта начался в Сарапуле в 1957 году. Сегодня доля электрических тележек производства АО "СЭГЗ" на российском рынке доходит до 60 процентов, успешно конкурируя с китайскими и болгарскими производителями.

Справка "РГ"

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.