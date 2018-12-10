Новости

Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ "Газпрома" 21:55
Песков рассказал о графике российско-японских контактов 21:36
МИД: Москву не устроит частичное восстановление полномочий делегации РФ в ПАСЕ 21:32
Военные раскрыли подробности перелета ракетоносцев Ту-160 в Америку 21:27
В Кремле уличили Киев в неуважении к украинцам 21:21
Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока 21:15
Вице-премьер Италии выступил против антироссийских санкций 21:09
Почему Мэй отложила голосование по Brexit "на завтра" 21:05
Стали известны даты возвращения туристов "Жемчужной реки" в Россию 21:00
В Перми во время матча умер хоккеист 20:46
Песков рассказал о важности сказок 20:40
В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии 20:30
Сыгравший комиссара Катани актер стал угрозой безопасности Украины 20:25
В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ 20:13
На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение 20:12
Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи 19:53
Аэропорт Мумбаи поставил новый рекорд по принятым и отправленным рейсам 19:46
СМИ: Актер Михаил Ефремов устроил скандал в московской клинике 19:40
Депутаты предложили установить время общения детей и родителей 19:40
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая 19:25
Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов 19:19
Министр строительства Крыма ушел в отставку 19:16
В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой 19:11
У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки 19:08
Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 21:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Списал налоги

По вине чиновника казна недополучила 35 миллионов рублей
Текст: Андрей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов оказался в центре коррупционного скандала. Причем произошло это как раз накануне Дня противодействия коррупции. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в результате его действий казна и госфонды не получили налогов и страховых взносов на 35 миллионов рублей.

Как считают правоохранители, в 2015 году, чтобы не погашать кредиторскую задолженность трех подведомственных министерству лесхозов, Соколов "создал условия для полного прекращения их хозяйственной деятельности". Впоследствии вместо этих организаций были созданы другие автономные госучреждения, куда перевели имущество и перешли работать сотрудники закрытых лесхозов. А задолженность по налогам просто ... списали.

Фото: depositphotos.com
В России посчитали средний размер взятки

Примечательно, что десятью днями ранее был задержан первый замминистра Анатолий Колдаев, который также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Впрочем, это стало еще одним звеном в цепочке уголовных дел, которые сопровождают последнее время работу региональной власти. В тот же день, когда появилось сообщение о задержании Соколова, свою должность оставил его коллега - областной министр промышленности и энергетики Андрей Куликов. В отношении него расследуется уголовное дело по нарушениям при выделении земельных участков. А в конце ноября сотрудники УФСБ задержали начальника ГУ МЧС по региону Игоря Качева, его обвиняют в превышении полномочий при заключении госконтрактов.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле уличили Киев в неуважении к украинцам
В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии
Почему Мэй отложила голосование по Brexit "на завтра"
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая
В России запретили продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки