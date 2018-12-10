Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов оказался в центре коррупционного скандала. Причем произошло это как раз накануне Дня противодействия коррупции. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в результате его действий казна и госфонды не получили налогов и страховых взносов на 35 миллионов рублей.

Как считают правоохранители, в 2015 году, чтобы не погашать кредиторскую задолженность трех подведомственных министерству лесхозов, Соколов "создал условия для полного прекращения их хозяйственной деятельности". Впоследствии вместо этих организаций были созданы другие автономные госучреждения, куда перевели имущество и перешли работать сотрудники закрытых лесхозов. А задолженность по налогам просто ... списали.

Примечательно, что десятью днями ранее был задержан первый замминистра Анатолий Колдаев, который также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Впрочем, это стало еще одним звеном в цепочке уголовных дел, которые сопровождают последнее время работу региональной власти. В тот же день, когда появилось сообщение о задержании Соколова, свою должность оставил его коллега - областной министр промышленности и энергетики Андрей Куликов. В отношении него расследуется уголовное дело по нарушениям при выделении земельных участков. А в конце ноября сотрудники УФСБ задержали начальника ГУ МЧС по региону Игоря Качева, его обвиняют в превышении полномочий при заключении госконтрактов.