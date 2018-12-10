Ульяновских чиновников пересадят на общественный транспорт

Ульяновские чиновники в течение недели будут пользоваться общественным транспортом вместо служебного. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Инициатива связана с обилием нареканий жителей региона на неудовлетворительную работу общественного транспорта и претензий к качеству очистки дорог и дворов от снега.

- Чиновники докладывают, что вся работа организована на должном уровне. Так пусть они неделю ездят на работу в автобусах и трамваях, чтобы понять, совпадают ли данные их бодрых рапортов с реальной ситуацией, - написал Морозов. - Пройдутся по городу пешком и выяснят, как у нас расчищают от снега тротуары, дворы и дороги.

Как уточнил "РГ" пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук, неделя без служебных автомобилей для областных чиновников начнется со следующего понедельника - 17 декабря.