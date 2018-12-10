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10.12.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии мужчина натравил собак на полицейских и ранил одного из них

Текст: Петров Евгений (Чувашия)

Чувашские полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в нападении на сотрудника внутренних дел.

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В ночь с 7 на 8 декабря сотрудник уголовного розыска и участковый находились в засаде в одном из коллективных поселков неподалеку от Новочебоксарска, сообщили в МВД по Чувашии. Полицейские занимались расследованием уголовного дела по факту дачных краж, когда заметили двух подозрительных мужчин и потребовали, чтобы они остановились. Однако те бросились бежать. Чтобы отбиться от полицейских, один из беглецов достал нож и два раза ударил им сотрудника внутренних дел в ногу. Затем натравил своих четырех собак на другого полицейского. Воспользовавшись замешательством, мужчины скрылись с места происшествия, однако спустя несколько часов их все же обнаружили.

Прочесывая местность неподалеку от дачного поселка, заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД РФ по городу Новочебоксарску капитан полиции Сергей Кириллов заметил подозреваемого. Для задержания ему пришлось произвести три предупредительных выстрела из табельного пистолета в воздух.

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Следственными органами СК РФ по Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Следователем в суд направлено ходатайство заключении подозреваемого под стражу. В региональном следственном управлении отмечают, что этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление - нанесение ножевого ранения сотруднику полиции.

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