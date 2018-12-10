В Казани открыли памятник погибшему в Сирии Марату Ахметшину

В столице Татарстана на территории школы №113 и гимназии №13 открыли монумент Герою России Марату Ахметшину, в июне 2016 года погибшему в неравном бою с террористами около сирийской Пальмиры.

Марат Ахметшин учился в школе №113 с 1988 по 1997 годы. С прошлого года учебное заведение носит его имя, а на прилегающей территории обустроили сквер с бюстом Героя России.

Как сообщается на официальном сайте мэрии Казани, право открыть памятник предоставили отцу Героя Радику Ахметшину и сыну - Амиру Ахметшину, который сейчас является курсантом Казанского суворовского училища. Память погибшего почтили минутой молчания.

- Мы очень благодарны за то, что вы не забываете нашего сына. Он был добрым, умным, уважал старших и защищал младших. До последней капли крови остался верным своему воинскому долгу, - обратился к участникам торжественного митинга отец Героя РФ Радик Ахметшин.

Присутствовавший на церемонии мэр столицы РТ Ильсур Метшин призвал учеников школы чтить память земляка, совершившего героический подвиг.

- Хочу выразить слова глубокого уважения семье Марата Ахметшина и пообещать, что мы сделаем все возможное, чтобы память о нем всегда жила в наших сердцах, - сказал Метшин.

Напомним, о гибели в Сирии капитана Марата Ахметшина стало известно 3 июня 2016 года. В районе Пальмиры капитан гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона в одиночку отбивал атаку около двухсот боевиков, поддерживаемых бронетехникой. Спасти офицера медики были не в силах - у него насчитали как минимум три смертельных раны. Похороны Марата Ахметшина состоялись с воинскими почестями в Лаишевском районе Татарстана.