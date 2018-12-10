В Мордовии мужчина устроил стрельбу в церкви

В Краснослободском районе Мордовии задержан местный житель: мужчина ночью пробрался в сельский храм и устроил там стрельбу. При задержании злоумышленник нанес ножевое ранение полицейскому.

Источник "РГ" в правоохранительных органах подтвердил, что инцидент произошел в ночь на понедельник.

Мужчина, возвращавшийся из леса с охоты, проник в церковь и открыл там беспорядочную стрельбу по иконам. А когда местные жители вызвали полицию, селянин оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Он выхватил нож, хранившийся среди церковной утвари, и ранил полицейского.

Пострадавший был госпитализирован. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.