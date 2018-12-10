В Перми во время матча умер хоккеист

В Перми игрок любительской хоккейной лиги скончался прямо во время матча.

Трагедия произошла вечером 8 декабря на льду спортивного комплекса "Победа", где проходил матч Ночной хоккейной лиги между командами "Ястребы" и ПКС. Как сообщает ИА "Местное время", в третьем периоде стало плохо 44-летнему игроку "Ястребов" Алексею Захарову. Он сам ушел в раздевалку, но на площадку вернуться уже не смог. Сообщается, что две бригады скорой помощи больше часа бились за здоровье Захарова, но спасти его так и не удалось.

- В спортивном комплексе обнаружено тело 44-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В настоящее время проверка. Назначена экспертиза, - приводится комментарий пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.

Прощание с хоккеистом пройдет во вторник 11 декабря.

