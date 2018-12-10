В самарском зоопарке родились два краснокнижных леопарда

В самарском зоопарке у пары краснокнижных дальневосточных леопардов родились двое детенышей. Об этом "РГ" рассказал представитель зоопарка.

Самка леопарда дала потомство в шестой раз. Пока малыши живут рядом с мамой, а когда они подрастут, то их отправят в другие зверинцы. В самарском зоопарке для их содержания места нет, а леопардов группами не держат.

Отметим, что дальневосточный леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда: по данным 2017 года, в дикой природе в России сохранилось 87 особей на территории национального парка "Земля леопарда" и от 8 до 12 в Китае.