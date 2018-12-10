В Удмуртии министрам объявили выговор за недостоверные декларации

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил выговоры и замечания членам правительства за недостоверные сведения в декларациях о доходах и имуществе. Об этом он сообщил сегодня во время аппаратного совещания органов госвласти.

Выговоры получили постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич, министр сельского хозяйства Ольга Абрамова и министр спорта Наталья Гольцова. Замечания - вице-премьер Анастасия Муталенко, глава министерства здравоохранения Игорь Титов и министр природных ресурсов Денис Удалов.

- Выговор и замечания - это не форма речи, это первое и последнее предупреждение, - пригрозил Бречалов.

Подробностей о том, какие конкретно недочеты выявили в декларациях, глава региона не рассказал. В пресс-службе республиканского правительства уточнили, что члены кабмина недостоверные сведения оперативно поправили.