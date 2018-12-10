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10.12.2018 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Ангарский маньяк" обжалует приговор

Текст: Надежда Столярчук
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Ангарский маньяк" Михаил Попков, которого суд в Иркутске приговорил ко второму пожизненному заключению в колонии строгого режима, лишив звания младшего лейтенанта МВД, намерен обжаловать приговор.

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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на гособвинителя Александра Шкинева, экс-милиционер Попков, которого признали виновным в совершении 60 убийств, собирается подать апелляцию на вынесенный приговор.

- Попков был готов кo второму приговору, но его не удовлетворило решение суда о лишении его звания. Это лишает его права на получение пенсии, - сообщил Александр Шкинев.

Напомним, "ангарский маньяк" был осужден пожизненно за убийство 22 женщин в 2015 году. Однако во время вынесения приговора Михаил Попков признался в новых преступлениях, из-за чего было начато расследование, подтвердившее его причастность к другим жестоким убийствам, совершенным в Иркутской области с 1992 по 2010 годы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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