"Ангарский маньяк" получил пожизненный срок за 60 убийств

Экс-милиционера из Ангарска Михаила Попкова признали виновным в совершении 60 убийств и приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Кроме того, областной суд Иркутска лишил преступника звания младшего лейтенанта милиции, передает ТАСС.

Первый раз "ангарский маньяк", убивший 22 женщин, был приговорен к пожизненному заключению в январе 2015 года. Однако после оглашения приговора мужчина признался в новых убийствах. В связи с этим было начато новое расследование.

Напомним, мужчина совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы. Жертвами преступника стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет.