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10.12.2018 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Белый медведь Ростик из сибирского зоопарка переехал в Китай

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирский зоопарк передал одного из главных любимцев публики - трехлетнего белого медведя Ростика - в китайский город Циндао.

На новом месте хищник будет жить в вольере с естественным озером, рассказали в пресс-службе сибирского зверинца. Для того, чтобы отправить подопечного в Китай, специалисты провели большую подготовительную работу, в которой принимал участие шотландский зоолог Ричард Дуглас.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
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Он специализируется на изучении белых медведей и создал новую концепцию содержания этих животных в неволе. Согласно этим стандартам, вольер должен быть не только просторным, но содержать участки естественного грунта и водоемов.

В зоопарке Циндао для Ростика ответи обширную территорию в 16 тысяч квадратных метров, на которой есть настоящее озеро, его бывшая новосибирская "жилплощадь" не идет ни в какое сравнение с новыми условиями содержания. Хищник уже осваивается в Поднебесной, в то же время специалисты Новосибирского зоопарка сознательно пошли на то, чтобы не сообщать заранее о переезде Ростика, к которому готовились почти год.

- У зоотехников и ветеринаров должна быть возможность спокойно делать свою работу. Именно поэтому Новосибирский зоопарк не анонсирует отправку животных: специалисты в такой ответственный момент не имеют возможности отвлекаться на комментарии. Мы все помним историю с отправкой медведицы Шилки в Японию. Всеобщую любимицу требовали оставить в Новосибирске. Ситуация была, на наш взгляд, излишне эмоциональной, - пояснили в пресс-службе зоопарка.

Фото: depositphotos.com
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Ростик, как и Шилка, появился на свет в семействе новосибирских медведей Кая и Герды и, будучи медвежонком, снискал большую популярность у посетителей. Однако по мере взросления, белые медведи уже не могут жить с родителями, а обречь животное на одиночное существование в небольшом вольере было неправильно. Теперь у зоологов будет возможность подобрать ему пару.

После переезда медведицы Шилки в зоопарк Осаки, там сформировался целый ее фан-клуб. При этом поклонники активно делятся подробностями о жизни животного с новосибирскими друзьями. Благодаря соцсетям, фотоотчетам и видеотрансляциям новосибирцы, искренне переживавшие за Шилку, не перестают следить за ее судьбой. В Новосибирском зоопарке уверены, что Ростик точно также подружит своих поклонников из Китая и своего родного города.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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